Яремчук в ЛЧ, Реал торгует Мбаппе, а Милевский извинился за халат. Главные новости от 24 августа
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей за вторник, 24 августа
SL Benfica
Яремчук сыграет в ЛЧ, Пластун, Зубков и Харатин – нет
Вторник не был очень успешным днем для украинских футболистов в квалификации ЛЧ. По итогу в группу смог пробиться лишь Роман Яремчук, чья "Бенфика" в меньшинстве отстояла выгодные 0:0 против ПСВ. Сам Роман отметился лишь запоротой контратакой и вскоре был заменен. В то же время "Лудогорец" Игоря Пластуна вылетел от "Мальме" (2:1, 0:2), а "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова – от "Янг Бойз" (2:3, 2:3). Украинцы в этих играх результативными действиями не отличались.
Трубин вернется на поле в этом году
Хорошая новость для поклонников "Шахтера". Основной вратарь "Горняков" Анатолий Трубин пропустит не три месяца, как сообщалось ранее, а полтора. То есть, уже в октябре он, вероятно, вернется на поле после травмы мениска. Пока же в воротах "Шахтера" будет находиться опытнейший Андрей Пятов, ранее проигравший конкуренцию за место в старте не столько Трубину, сколько возрасту – ветерану уже 37 лет.
Куратор судей УПЛ Лучи остается в больнице после ДТП
Итальянский куратор судейства, имеющий смешанную репутацию в украинском футболе, попал в серьезное ДТП в Киеве. В результате столкновения с другим автомобилем Лучи, его помощник и водитель даже потеряли сознание. В настоящее время им сделаны операции и их жизням ничего не угрожает. Впрочем, 72-летнему итальянцу придется провести еще некоторое время в больнице.
"Реал" сделал первое предложение по Мбаппе
Ну что, началось. Топовый инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "Реал" предложил 160 млн евро за Килиана Мбаппе, но "ПСЖ" ответил отказом. "Сливочные" якобы будут готовить второе, улучшенное предложение. Парадокс ситуации состоит в том, что у Мбаппе остался лишь год по контракту с парижанами и продлевать договор он упорно отказывается. Любой другой клуб в такой ситуации избавлялся бы от бунтаря, но "ПСЖ", похоже, совершенно не нужны деньги. "Реалу" будет сложно заполучить Мбаппе даже несмотря на желание Килиана оказаться на "Бернабеу".
Милевский извинился перед Блохиным
А вот это было красиво. Олег Блохин получил награду "Национальная легенда Украины" от президента, после чего к нему подошел Артем Милевский и извинился за то, что творил в свое время в "Динамо". Кто помнит, Милевский даже пришел на представление Блохина в халате, да и затем, по словам тренера, постоянно нарушал режим. "Вы – великий тренер, великий футболист, король футбола", - резюмировал Артем, и он абсолютно прав. Жаль, дошло это до Милевского слишком поздно.
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