Яремчук в ЛЧ, Реал торгует Мбаппе, а Милевский извинился за халат. Главные новости от 24 августа

Вторник не был очень успешным днем для украинских футболистов в квалификации ЛЧ. По итогу в группу смог пробиться лишь Роман Яремчук, чья "Бенфика" в меньшинстве отстояла выгодные 0:0 против ПСВ. Сам Роман отметился лишь запоротой контратакой и вскоре был заменен. В то же время "Лудогорец" Игоря Пластуна вылетел от "Мальме" (2:1, 0:2), а "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова – от "Янг Бойз" (2:3, 2:3). Украинцы в этих играх результативными действиями не отличались.

Хорошая новость для поклонников "Шахтера". Основной вратарь "Горняков" Анатолий Трубин пропустит не три месяца, как сообщалось ранее, а полтора. То есть, уже в октябре он, вероятно, вернется на поле после травмы мениска. Пока же в воротах "Шахтера" будет находиться опытнейший Андрей Пятов, ранее проигравший конкуренцию за место в старте не столько Трубину, сколько возрасту – ветерану уже 37 лет.

Итальянский куратор судейства, имеющий смешанную репутацию в украинском футболе, попал в серьезное ДТП в Киеве. В результате столкновения с другим автомобилем Лучи, его помощник и водитель даже потеряли сознание. В настоящее время им сделаны операции и их жизням ничего не угрожает. Впрочем, 72-летнему итальянцу придется провести еще некоторое время в больнице.

Ну что, началось. Топовый инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "Реал" предложил 160 млн евро за Килиана Мбаппе, но "ПСЖ" ответил отказом. "Сливочные" якобы будут готовить второе, улучшенное предложение. Парадокс ситуации состоит в том, что у Мбаппе остался лишь год по контракту с парижанами и продлевать договор он упорно отказывается. Любой другой клуб в такой ситуации избавлялся бы от бунтаря, но "ПСЖ", похоже, совершенно не нужны деньги. "Реалу" будет сложно заполучить Мбаппе даже несмотря на желание Килиана оказаться на "Бернабеу".

А вот это было красиво. Олег Блохин получил награду "Национальная легенда Украины" от президента, после чего к нему подошел Артем Милевский и извинился за то, что творил в свое время в "Динамо". Кто помнит, Милевский даже пришел на представление Блохина в халате, да и затем, по словам тренера, постоянно нарушал режим. "Вы – великий тренер, великий футболист, король футбола", - резюмировал Артем, и он абсолютно прав. Жаль, дошло это до Милевского слишком поздно.