Симон Кьер и медицинская бригада сборной Дании удостоены Президентской награды УЕФА
Настоящие герои не остались в тени
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На церемонии награждения УЕФА была вручена Президенсткая награда УЕФА. Её получили врачи, спасшие жизнь Эриксону, а также капитан сборной Дании Симон Кьер.
Напомним, что сегодня также пройдет награждение Лучшего игрока сезона УЕФА, Лучшего тренера сезона УЕФА, а также пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.
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Источник:uefa.com
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