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Симон Кьер и медицинская бригада сборной Дании удостоены Президентской награды УЕФА

Общие новости
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Настоящие герои не остались в тени

Симон Кьер и медицинская бригада сборной Дании удостоены Президентской награды УЕФА

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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На церемонии награждения УЕФА была вручена Президенсткая награда УЕФА. Её получили врачи, спасшие жизнь Эриксону, а также капитан сборной Дании Симон Кьер.

Напомним, что сегодня также пройдет награждение Лучшего игрока сезона УЕФА, Лучшего тренера сезона УЕФА, а также пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

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В статье: Кристиан Эриксен сборная Дании Симон Кьер
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Источник:
uefa.com

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