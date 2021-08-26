Симон Кьер и медицинская бригада сборной Дании удостоены Президентской награды УЕФА

На церемонии награждения УЕФА была вручена Президенсткая награда УЕФА. Её получили врачи, спасшие жизнь Эриксону, а также капитан сборной Дании Симон Кьер.

Напомним, что сегодня также пройдет награждение Лучшего игрока сезона УЕФА, Лучшего тренера сезона УЕФА, а также пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.