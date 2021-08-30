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Защитник Олимпиакоса задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Общие новости
(1 голосов)

У португальца снова возникли проблемы с законом

Защитник Олимпиакоса задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник греческого "Олимпиакоса" Рубен Семеду в ночь на понедельник был задержан по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, совершенного группой лиц, сообщает Ekathimerini.

Потерпевшая пояснила, что встретилась с футболистом в баре и спустя некоторое время поехала к нему домой, где и подверглась сексуальному насилию.

Также причастным к этому преступлению называется 40-летний мужчина.

Семеду ранее уже арестовывался по подозрению в покушении на убийство. Он провел в тюрьме 5 месяцев.

27-летний защитник присоединился к "Олимпиакосу" летом 2019 года. В прошлом сезоне он провел 42 игры и забил один гол.

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В статье: Олимпиакос Рубен Семеду
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Источник:
ekathimerini.com

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Комментарии (5)
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armik (Киев)
30.08.2021 в 20:50
Кто кого насиловал, не перепутали?
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
30.08.2021 в 20:52
тебя ара пока не насиловали.... пока....
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+1
0
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armik (Киев)
30.08.2021 в 21:04
А ты некрасивая, толстая, тебя никто не будет любить
0
-1
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ascent (Луксор)
30.08.2021 в 20:42
В 17 лет она пошла в бар напиться, а потом поехала с мужиками к ним домой... Наверное книжки почитать...
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+3
-2
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Просто Квашин (Харьков)
30.08.2021 в 20:53
интересная твоя история....
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0
-2


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