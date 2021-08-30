Защитник Олимпиакоса задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Защитник греческого "Олимпиакоса" Рубен Семеду в ночь на понедельник был задержан по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, совершенного группой лиц, сообщает Ekathimerini.

Потерпевшая пояснила, что встретилась с футболистом в баре и спустя некоторое время поехала к нему домой, где и подверглась сексуальному насилию.

Также причастным к этому преступлению называется 40-летний мужчина.

Семеду ранее уже арестовывался по подозрению в покушении на убийство. Он провел в тюрьме 5 месяцев.

27-летний защитник присоединился к "Олимпиакосу" летом 2019 года. В прошлом сезоне он провел 42 игры и забил один гол.