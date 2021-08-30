Защитник Олимпиакоса задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
У португальца снова возникли проблемы с законом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник греческого "Олимпиакоса" Рубен Семеду в ночь на понедельник был задержан по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, совершенного группой лиц, сообщает Ekathimerini.
Потерпевшая пояснила, что встретилась с футболистом в баре и спустя некоторое время поехала к нему домой, где и подверглась сексуальному насилию.
Также причастным к этому преступлению называется 40-летний мужчина.
Семеду ранее уже арестовывался по подозрению в покушении на убийство. Он провел в тюрьме 5 месяцев.
27-летний защитник присоединился к "Олимпиакосу" летом 2019 года. В прошлом сезоне он провел 42 игры и забил один гол.
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