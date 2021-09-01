Роналду в МЮ, Гризманн в Атлетико и новый бразилец Динамо. Главные новости за 31 августа

"Красные дьяволы" объявили о возвращении легенды, покинувшей клуб 12 лет назад. С тех пор Роналду забил четыре сотни голов за "Реал", еще сотню за "Юве" и сейчас, в 36 лет, решил вернуться на "Олд Траффорд". Что ж, выглядит красиво. Контракт, к слову, подписан по схеме 2+1, так что быстро заканчивать CR7 не намерен.

Самый крутой трансфер "Динамо" за последние годы. За левого вингера "Атлетико Паранаэнсе" киевляне заплатили 5,5 млн евро; контракт подписан до 2026 года. Витиньо 22 года, и в текущем сезоне он забил в Бразилии 9 голов в 27 матчах. Параллельно "Динамо" сбросило балласт в лице Бенито в хорватскую "Горицу" - там годичная аренда. Ходят слухи также про аренды Жерсона Родригеса и Влада Супряги в "Труа", но здесь пока без официальных подтверждений.

Тяжелый день для "Барселоны". Клуб сперва продал в "РБ Лейпциг" 18-летнего хавбека Илайша Морибу за 22 млн евро; следом в "Тоттенхэм" был продан правый бек Эмерсон Роял за 25 млн. Ну а главное - новости о возвращении Антуана Гризманна в "Атлетико". Если верить СМИ, речь идет о двухлетней аренде с правом выкупа за 40 млн евро. Представляете, как плохи дела каталонцев, если они на это идут?

По версии СМИ, в последний день трансферного окна "Реал" предложил за Мбаппе 200 млн евро, но все равно получил отказ. То есть, "ПСЖ" не нужны деньги - он был готов удерживать Килиана любой ценой, невзирая на то, что у того остался год по контракту. Подсластили поражение "Сливочные", подписав таланта "Ренна" Эдуардо Камавингу - за него заплатили 35 млн евро. Еще год назад бретонцы хотели вдвое больше, но парень не продлил договор, а "Ренну", в отличие от "ПСЖ", деньги нужны.

Новость ожидаемая, но от того не менее важная. Ранее босс "Металлиста" Александр Ярославский предлагал "Шахтеру" играть матчи ЛЧ в Харькове, но в итоге выбор "Горняков" пал на Киев, где они обосновались последние годы. Напомним, в группе с "Шахтером" сыграют "Реал", "Интер" и "Шериф".

"Ворскла" подписала контракт с форвардом Лукасом Рангелем, который ранее забил решающий гол в ее ворота в Лиге конференций. 26-летний бразилец расторг договор с финским КуПС и подписался в Полтаве на 2 года. Помимо Финляндии Рангель выступал в Австрии и Турции, а также у себя на родине. В текущем сезоне он забил 7 голов в 20 матчах.

Вчера были сыграны матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины, в которых приняли участие клубы низших лиг. Были здесь и серии пенальти, и дополнительное время, и нервы, как и всегда в Кубке. В конце концов в следующую стадию турнира прошли "Таврия", "ВПК-Агро", "Альянс", "Прикарпатье", "Горняк-Спорт", "Оболонь", ЛНЗ и "Волынь".