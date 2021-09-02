"Тесты показывают, что он может играть". Главный тренер сборной обвинил игрока Челси во лжи
В чем причина?
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Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич объяснил непопадание в состав национальной команды 28-летнего атакующего полузащитника "Челси" Хакима Зиеша.
"Впервые в своей тренерской карьере я увидел игрока национальной сборной, который не хочет тренироваться и утверждает, что получил травму, хотя тесты показывают, что он может играть. Я не потерплю такого поведения, пока тренирую Марокко".
"Его поведение в последних двух матчах, особенно в последнем, не было похоже на поведение игрока национальной сборной, лидера команды, образца для подражания. Он приехал в лагерь с опозданием и отказался работать. Он даже отказался разминаться перед выходом на замену. В сборной жульничать нельзя".
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