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Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Общие новости
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(3 голосов)

За свой рекорд по голам за сборную

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша в поединке отбора на Мундиаль с Ирландией (2:1). Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов). Его достижение было внесено в Книгу Гиннесса, CR7 получил памятный сертификат и поделился эмоциями в своем Instagram.

"Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давайте попробуем добиться еще более крутых цифр!"

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
03.09.2021 в 13:34
Невероятный спортсмен!!!
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