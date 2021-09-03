Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
За свой рекорд по голам за сборную
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша в поединке отбора на Мундиаль с Ирландией (2:1). Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов). Его достижение было внесено в Книгу Гиннесса, CR7 получил памятный сертификат и поделился эмоциями в своем Instagram.
"Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давайте попробуем добиться еще более крутых цифр!"
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
03.09.2021 в 13:34
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