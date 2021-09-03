Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша в поединке отбора на Мундиаль с Ирландией (2:1). Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов). Его достижение было внесено в Книгу Гиннесса, CR7 получил памятный сертификат и поделился эмоциями в своем Instagram.