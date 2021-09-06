  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Катаре откроют ещё один стадион к ЧМ-2022

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Он напоминает головной убор

В Катаре откроют ещё один стадион к ЧМ-2022

Новина українською

22 октября в Дохе состоится церемония открытия стадиона "Аль-Тумама", который примет матчи чемпионата мира в 2022 году, пишет пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию турнира.

"Аль-Тумама" будет шестым стадионом, полностью готовым к ЧМ-2022. Инаугурация стадиона пройдет во время финала Кубка Амира – 2021. В нем сыграют действующие чемпионы Катара "Аль-Садд" и "Аль-Райян".

"Аль-Тумама" вмещает 40 тыс. зрителей, на нём пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал. Дизайн стадиона, напоминающий традиционный арабский головной убор, спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим М. Джайда. На арене также пройдут матчи Арабского Кубка ФИФА, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЧМ-2022 Катар
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...