УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

УЕФА решил разрешить болельщикам посещать выездные матчи своих команд под эгидой организации. Это решение распространяется на еврокубки, а также матчи национальных сборных.

Такое решение было принято на основании успешной кампании по вакцинации населения в Европе.

Также взято во внимание решение многих стран открыть свои границы для вакцинированных либо выздоровевших от COVID-19 иностранных граждан. Допуск будет зависеть лишь от решений национальных и местных властей.

При этом фанатам нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, установленные властями стран в связи с пандемией коронавируса.

Болельщики смогут отправиться на выездные матчи своих команд уже на следующей неделе, когда пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, на следующей неделе свои матчи в Лиге чемпионов проведут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Луганская "Заря" дебютирует в Лиге конференций.