УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи
Решение также зависит от местной власти
UEFA
УЕФА решил разрешить болельщикам посещать выездные матчи своих команд под эгидой организации. Это решение распространяется на еврокубки, а также матчи национальных сборных.
Такое решение было принято на основании успешной кампании по вакцинации населения в Европе.
Также взято во внимание решение многих стран открыть свои границы для вакцинированных либо выздоровевших от COVID-19 иностранных граждан. Допуск будет зависеть лишь от решений национальных и местных властей.
При этом фанатам нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, установленные властями стран в связи с пандемией коронавируса.
Болельщики смогут отправиться на выездные матчи своих команд уже на следующей неделе, когда пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Напомним, на следующей неделе свои матчи в Лиге чемпионов проведут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Луганская "Заря" дебютирует в Лиге конференций.
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