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УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

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Решение также зависит от местной власти

УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи

UEFA

Новина українською

УЕФА решил разрешить болельщикам посещать выездные матчи своих команд под эгидой организации. Это решение распространяется на еврокубки, а также матчи национальных сборных.

Такое решение было принято на основании успешной кампании по вакцинации населения в Европе.

Также взято во внимание решение многих стран открыть свои границы для вакцинированных либо выздоровевших от COVID-19 иностранных граждан. Допуск будет зависеть лишь от решений национальных и местных властей.

При этом фанатам нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, установленные властями стран в связи с пандемией коронавируса.

Болельщики смогут отправиться на выездные матчи своих команд уже на следующей неделе, когда пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, на следующей неделе свои матчи в Лиге чемпионов проведут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Луганская "Заря" дебютирует в Лиге конференций.

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В статье: УЕФА
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Источник:
UEFA

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