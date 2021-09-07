"Он не ест на ночь". Бывший шеф-повар Криштиану Роналду рассказал о любимых блюдах португальца

Бывший шеф-повар новичка "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Джорджо Бароне рассказал о питании португальского игрока, цитирует кулинара портал Mirror. На фото – пример завтрака Роналду от Бароне.

"Это недорогая здоровая пища. Я использую в приготовлении органические и натуральные продукты: рыбу, курицу, телятину, яйца, авокадо, кокосовое масло и черный рис. Нужно заботиться о своем теле так, как бы вы заботились о Ferrari. Роналду любит больше всего рыбу, нежирные белковые блюда, цельнозерновые продукты и салаты".