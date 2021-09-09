Досадный финал СБУ в Пльзене, ФИФА воюет с топами АПЛ, допинг в сборной Казахстана. Главные новости за 8 сентября

UA-Футбол составил для вас список главных новостей мира футбола за среду, 8 сентября.

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном товарищеском матче в Пльзене. Петраков дал шанс проявить себя ряду новичков: за национальную команду с дебютировали "горняк" Корниенко, динамовец Сирота, Качараба из "Славии" и дуэт хавбеков "Зари" Булеца и Когерчин. Корниенко отметил дебют первым голом за "жёлто-синих", благодаря которому наша команда ушла на перерыв с минимальным преимуществом в счёте. СБУ отбивалась весь второй тайм, но Чехия всё же отыгралась на 90+3 третьей минуте – отличился форвард английского "Бёрнли" Матей Выдра.

Польша испортила серию англичан, Вернер продолжает забивать

В то время как Украина играла товарищеские матчи, многие сборные продолжили сражаться в квалификации к ЧМ-2022. Роберт Левандовски на последней минуте украл очередную победу у сборной Англии (1:1), чемпион Европы Италия уничтожил Литву (5:0) вторым составом, Тимо Вернер помог Германии разгромить Исландию (0:4) голом в третьем матче кряду, Испания на выезде скромно одолела Косово (0:2), а Беларусь легко отделалась от прибывших к ним бельгийцев (0:1).

ФИФА удовлетворила запрос Бразильской конфедерации футбола (CBF) и дисквалифицировала 8 игроков АПЛ в связи с отказом клубов отпускать игроков в сборные. Под 5-дневный бан попали бразильское трио "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Алиссон и Фабиньо, дуэт "Манчестер Сити" Габриэль Жезус и Эдерсон, хавбек МЮ Фред, защитник "Челси" Тиаго Силва и Рафинья из "Лидса". Ришарлисон избежал дисквалификации благодаря хорошим связям "Эвертона" и бразильской федерации – клуб летом отпустил его на Олимпиаду. Если команды ослушаются решения ФИФА и выпустят на поле перечисленных игроков, то им будет грозить техническое поражение.

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин попал в допинг-скандал. Автор дубля в ворота сборной Украины в сентябрьском матче отбора к ЧМ (2:2) провалил допинг-тест, о чём стало известно местному журналисту Айдыну Кожахмету. Именно этим объясняется отсутствие хавбека в составе Казахстана в последней игре против Боснии. Какое именно вещество принимал Валиуллин пока не известно.

"Челси" рискует потерять одного из главных героев прошлогодней Лиги Чемпионов Антонио Рюдигера в качестве свободного агента. Нынешний контракт истечёт по завершению сезона, а по новому соглашению договориться пока не удаётся. 28-летний немец считает, что заслуживает солидной прибавки – с 130 тысяч фунтов в неделю до 200 тысяч, что сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых защитников АПЛ (зарплата Ван Дейка в "Ливерпуле" оценивается в 210 тысяч в неделю). "Челси", несмотря на желание Томаса Тухеля сохранить соотечественника, такие деньги центрдефу платить не намерен.