Волшебник для Мадрида и всей Хорватии. Сегодня празднует День рождения Лука Модрич

Лука Модрич родился 9 сентября 1985 года (Задар, СФРЮ). Детство Модрича прошло в период войны в Хорватии, из-за чего он вместе со своей семьей стал беженцем. Полузащитник мадридского "Реала", капитан национальной сборной Хорватии – он признается одним из лучших полузащитников современности.

Ранее Модрич защищал цвета "Динамо З", "Зринськи", "Интера" (Запрешич) и лондонского "Тоттенхэма". Лука – рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. В составе главной команды своей страны взял серебро чемпионата мира-2018.

В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и "Золотой мяч".

????4x Champions League

???? 3x Super Cup

???? 3x Club World Cup

???? 3x Supercopa de España

???? 2x La Liga

???? 1x Copa del Rey

???? 1x Ballon d’Or



• Games = 625

• Goals = 67

• Assists = 110



???? One of the greatest midfielders of his generation!



???? Happy 36th Birthday, Luka Modric! pic.twitter.com/oMnAYIGQgx