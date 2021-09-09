Президент ФИФА: Матчи сборных? Слишком много бессмысленных поединков. Это плохо для здоровья игроков

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал поединки сборных в разгар сезона в европейских лигах.

"Ситуация со статус-кво в календаре сборных показывает, что мы достигли определенных пределов. Положение дел с вызовом игроков в национальные команды, которое усугубляется вирусом, показывает, как сложно футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент. Они начинают сезон в Европе, потому едут и играют за сборную, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей – и опять в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс".