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Президент ФИФА: Матчи сборных? Слишком много бессмысленных поединков. Это плохо для здоровья игроков

Общие новости
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Президент ФИФА: Матчи сборных? Слишком много бессмысленных поединков. Это плохо для здоровья игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал поединки сборных в разгар сезона в европейских лигах.

"Ситуация со статус-кво в календаре сборных показывает, что мы достигли определенных пределов. Положение дел с вызовом игроков в национальные команды, которое усугубляется вирусом, показывает, как сложно футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент. Они начинают сезон в Европе, потому едут и играют за сборную, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей – и опять в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс".

"Это вредно и для здоровья футболистов, и для турниров. Слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно подумать, что еще можно сделать. У нас должна быть простая система, которую все будут понимать".

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В статье: Джанни Инфантино
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (4)
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Caballero (Dream country)
09.09.2021 в 11:58
Італьяшка "некорумпований".
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rivnenskyi (Рівне)
09.09.2021 в 11:58
А я проти такого підходу. Можливо занадто багато клубних матчів? Скоротіть топові чемпіонати до 18 команд - вже мінус 2 гри. Залиште в кожній країні чемпіонат, кубок + суперкубок. Нахіба існують такі турніри як Кубок Ліги в Англії? Далеко не в усіх містах чи селах є свої клуби, за які можна вболівати. Єдина команда яку в цьому випадку може підтримувати вболівальник - його національна збірна. Я за зменшення безглуздих кубків і матчів клубів взагалі. Але для чинуш це не вигідно - адже умовний сенегалець, "робить" більше бабок в умовному Тотенхемі, аніж у своїй збірній.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
09.09.2021 в 11:57
Потрібно зменшить колічество матчів шоб : футбольори не уставалі і шоб ніхто не зумів навздогнати по матчам і голам самі знаєте кого.
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football_soccer (Украина)
09.09.2021 в 11:53
"слишком много бессмысленных матчей" , такой завуалированный намек, что фифа с уефа хотят продавать места "сильным и богатым" места на турнирах напрямую, а обычные простолюдины будут играть квалификацию. И матчей меньше и виллы на островах у чиновников из фифы новые появятся..)
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