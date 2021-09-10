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Экс-тренер Аргентины: Месси – не тот игрок, который будет ускоряться лишний раз без необходимости

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Критика или похвала интеллекта?

Экс-тренер Аргентины: Месси – не тот игрок, который будет ускоряться лишний раз без необходимости

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Аргентины по физической подготовке Фернандо Синьорини прокомментировал игру форварда "альбиселесте" Лионеля Месси. Цитирует специалиста портал So Foot.

– Месси провел на поле за "ПСЖ" только полчаса. Был ли смысл готовить его ко всем трем матчам квалификации на ЧМ?

– Если тренер так решил, то он отталкивался от информации о состоянии футболиста. Они постоянно контактируют. К тому же Месси достаточно опытный футболист, он понимает, как нужно распределять силы на поле. Он не из тех игроков, которые будут делать лишние ускорения без необходимости. Естественно, его партнерам приходится работать больше. Думаю, никакой проблемы нет. Лео похож на кошку, которая охотится на мышей. Он, Марадона и другие великие игроки были рождены для этого.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Фернандо Синьорини
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Источник:
So Foot

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