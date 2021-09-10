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Ромарио перенёс операцию по удалению желчного пузыря

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С легендарным бразильцем всё хорошо

Ромарио перенёс операцию по удалению желчного пузыря

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сенатор штата ​​Рио-де-Жанейро и легендарный бразильский нападающий Ромарио де Соуза перенёс операцию по удалению желчного пузыря, сообщает официальный твиттер сенатора. Его выпишут из больницы в ближайшие дни.

Ромарио находится в своей палате, операция прошла хорошо.

Конгрессмен публично поблагодарил врачей, ответственных за его лечение.

Напомним, что Ромарио выступал за такие клубы как "ПСВ", "Барселона" и "Валенсия", а также в 1994 году получил Золотой Мяч. Считается, что Ромарио забил за карьеру более 1000 мячей, тем не менее официальная статистика насчитывает около 768.

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В статье: Барселона Ромарио Валенсия ПСВ
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