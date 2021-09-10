Ромарио перенёс операцию по удалению желчного пузыря
С легендарным бразильцем всё хорошо
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сенатор штата Рио-де-Жанейро и легендарный бразильский нападающий Ромарио де Соуза перенёс операцию по удалению желчного пузыря, сообщает официальный твиттер сенатора. Его выпишут из больницы в ближайшие дни.
O senador Romário foi submetido a uma cirurgia para retirada de vesícula, nesta quinta-feira (9). O procedimento ocorreu sem intercorrências. Romário já encontra-se no quarto e deve receber alta nos próximos dias. #ascom— Romário (@RomarioOnze) September 10, 2021
Ромарио находится в своей палате, операция прошла хорошо.
Конгрессмен публично поблагодарил врачей, ответственных за его лечение.
Напомним, что Ромарио выступал за такие клубы как "ПСВ", "Барселона" и "Валенсия", а также в 1994 году получил Золотой Мяч. Считается, что Ромарио забил за карьеру более 1000 мячей, тем не менее официальная статистика насчитывает около 768.
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