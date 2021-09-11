Хедира: У Роналду большое эго, но лучше обороняться вдевятером в обмен на его голы
Немец лестно отозвался о португальце
Немецкий полузащитник "Герты" Сами Хедира поделился мыслями насчет форварда "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Роналду – лучший из тех, с кем я играл. У него большое эго, это правда, он не лучший игрок в плане защиты, иногда он вообще не задумывается об отработке в обороне, но посмотрите, сколько он выиграл.
Иногда лучше обороняться вдевятером в обмен на голы Роналду", – рассказал хавбек.
Хедира и Роналду вместе выступали за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
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Источник:Football Italia
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