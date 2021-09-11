Хедира: У Роналду большое эго, но лучше обороняться вдевятером в обмен на его голы

Немецкий полузащитник "Герты" Сами Хедира поделился мыслями насчет форварда "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший из тех, с кем я играл. У него большое эго, это правда, он не лучший игрок в плане защиты, иногда он вообще не задумывается об отработке в обороне, но посмотрите, сколько он выиграл.

Иногда лучше обороняться вдевятером в обмен на голы Роналду", – рассказал хавбек.