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Хедира: У Роналду большое эго, но лучше обороняться вдевятером в обмен на его голы

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Немец лестно отозвался о португальце

Хедира: У Роналду большое эго, но лучше обороняться вдевятером в обмен на его голы

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Немецкий полузащитник "Герты" Сами Хедира поделился мыслями насчет форварда "Ман Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший из тех, с кем я играл. У него большое эго, это правда, он не лучший игрок в плане защиты, иногда он вообще не задумывается об отработке в обороне, но посмотрите, сколько он выиграл.

Иногда лучше обороняться вдевятером в обмен на голы Роналду", – рассказал хавбек.

Хедира и Роналду вместе выступали за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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В статье: Сами Хедира Криштиану Роналду
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Источник:
Football Italia

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