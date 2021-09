Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team

EA SPORTS FIFA в своём твиттере показала рейтинги 20 лучших футболистов в режиме Ultimate Team будущей части футбольного симулятора FIFA22. Португалец получил рейтинг 91, в то время как в прошлом году – 92.

Этого хватило, чтобы упасть на третью строчку, после Роберта Левандовского(92) и Лионеля Месси (93).

Let the debates begin ????️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more ???? https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV