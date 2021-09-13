Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team
По мнению игроделов португалец сдал
Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA / Автор: неизвестен
EA SPORTS FIFA в своём твиттере показала рейтинги 20 лучших футболистов в режиме Ultimate Team будущей части футбольного симулятора FIFA22. Португалец получил рейтинг 91, в то время как в прошлом году – 92.
Этого хватило, чтобы упасть на третью строчку, после Роберта Левандовского(92) и Лионеля Месси (93).
Let the debates begin ????️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021
Learn more ???? https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV
Последние 11 частей футбольного симулятора, которые выходят раз в год, Криштиану не выпадал из топ-2 игроков планеты по рейтингу.
Напомним, что в этом году в игру добавят сборную Украины. Футбольный симулятор выйдет 1 октября и будет доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
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