Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team

EA SPORTS FIFA в своём твиттере показала рейтинги 20 лучших футболистов в режиме Ultimate Team будущей части футбольного симулятора FIFA22. Португалец получил рейтинг 91, в то время как в прошлом году – 92.

Этого хватило, чтобы упасть на третью строчку, после Роберта Левандовского(92) и Лионеля Месси (93).

Последние 11 частей футбольного симулятора, которые выходят раз в год, Криштиану не выпадал из топ-2 игроков планеты по рейтингу.

Напомним, что в этом году в игру добавят сборную Украины. Футбольный симулятор выйдет 1 октября и будет доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.