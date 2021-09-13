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Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team

Общие новости
(1 голосов)

По мнению игроделов португалец сдал

Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team

Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA / Автор: неизвестен

Новина українською

EA SPORTS FIFA в своём твиттере показала рейтинги 20 лучших футболистов в режиме Ultimate Team будущей части футбольного симулятора FIFA22. Португалец получил рейтинг 91, в то время как в прошлом году – 92.

Этого хватило, чтобы упасть на третью строчку, после Роберта Левандовского(92) и Лионеля Месси (93).

Последние 11 частей футбольного симулятора, которые выходят раз в год, Криштиану не выпадал из топ-2 игроков планеты по рейтингу.

Напомним, что в этом году в игру добавят сборную Украины. Футбольный симулятор выйдет 1 октября и будет доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду FIFA fifa ultimate team FIFA 22
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2021 в 19:19
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