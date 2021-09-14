Роналду или Месси? Гари Невилл и Джейми Каррагер поспорили по поводу лучшего игрока в истории

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал форварда "дьяволов" Криштиану Роналду лучшим игроком в истории, а также сравнил его с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Естественно, его коллега и тоже эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не остался в стороне.

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"Роналду может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную площадку, и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного. Криштиану – величайший футболист из когда-либо игравших. Он наиболее совершенный игрок. Без сомнения, Месси тоже невероятен, но у Роналду есть голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и он забил больше пенальти. Мячи за сборную, победы в ЛЧ в командах, которые не были так прекрасны, как команды Месси – все это заставляет меня думать именно так", – высказался Невилл.