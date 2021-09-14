Роналду или Месси? Гари Невилл и Джейми Каррагер поспорили по поводу лучшего игрока в истории
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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал форварда "дьяволов" Криштиану Роналду лучшим игроком в истории, а также сравнил его с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Естественно, его коллега и тоже эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не остался в стороне.
"Роналду может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную площадку, и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного. Криштиану – величайший футболист из когда-либо игравших. Он наиболее совершенный игрок. Без сомнения, Месси тоже невероятен, но у Роналду есть голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и он забил больше пенальти. Мячи за сборную, победы в ЛЧ в командах, которые не были так прекрасны, как команды Месси – все это заставляет меня думать именно так", – высказался Невилл.
"Гари, ты говоришь о разных типах голов. Неважно, как мяч попадает в сетку. Неважно, забит ли гол головой или со штрафного. У Месси статистика голов лучше, чем у Роналду. Месси еще и плеймейкер. Лео может вести игру, Роналду – нет. Опять же, это не критика. Но Роналду точно не величайший футболист всех времен. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьет свой момент. Два замечательных игрока. С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе. Однако Месси может делать такое, что ты глазам своим не поверишь", – заявил Каррагер.
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