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Роналду или Месси? Гари Невилл и Джейми Каррагер поспорили по поводу лучшего игрока в истории

Общие новости
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Роналду или Месси? Гари Невилл и Джейми Каррагер поспорили по поводу лучшего игрока в истории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал форварда "дьяволов" Криштиану Роналду лучшим игроком в истории, а также сравнил его с нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси. Естественно, его коллега и тоже эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не остался в стороне.

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"Роналду может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную площадку, и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного. Криштиану – величайший футболист из когда-либо игравших. Он наиболее совершенный игрок. Без сомнения, Месси тоже невероятен, но у Роналду есть голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и он забил больше пенальти. Мячи за сборную, победы в ЛЧ в командах, которые не были так прекрасны, как команды Месси – все это заставляет меня думать именно так", – высказался Невилл.

"Гари, ты говоришь о разных типах голов. Неважно, как мяч попадает в сетку. Неважно, забит ли гол головой или со штрафного. У Месси статистика голов лучше, чем у Роналду. Месси еще и плеймейкер. Лео может вести игру, Роналду – нет. Опять же, это не критика. Но Роналду точно не величайший футболист всех времен. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьет свой момент. Два замечательных игрока. С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе. Однако Месси может делать такое, что ты глазам своим не поверишь", – заявил Каррагер.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Гари Невилл Джейми Каррагер
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
14.09.2021 в 13:12
А зачем к слову сравнивать несравнимое? Два великих игрока, которых нам посчастливилось видеть воочию - это же прекрасно. Нам индивидуально кто-то может нравится, а кто-то не нравится, но это не отнимает того факта, что они украсили собой жизнь под названием футбол! Такие профи появляются редко и для меня огромная честь жить в одно время и наслаждаться такими вот профессионалами своего дела. Кроме футбола есть еще и другие направления где есть в наше время тоже профессионалы с большой буквы! Мир могут изменить единицы, себя же может изменить каждый!
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