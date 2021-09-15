Драма Динамо, разгром в Барселоне, позор МЮ. Главные новости за 14 сентября

"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с нулевой ничьи против "Бенфики". Матч выдался тяжелым для обеих команд. Португальцы больше действовали первым номером, но голевых шансов создали немного. Кульминацией встречи стало компенсированное время, когда "Динамо" провело ряд острых атак и даже забило гол, однако его отменили после просмотра ВАР. Получилось чрезвычайно эмоционально.

Хавбек сборной Руслан Малиновский снова вышел в основе "Аталанты", поучаствовал в результативной атаке и в целом играл активно, прежде чем его заменили на 70-й минуте. Сама игра получилась очень боевой - команды доминировали отрезками, и ни одной из них не удалось отстоять свое преимущество. Атака у обеих сторон была явно сильнее защиты. Итог - справедливые 2:2.

В остальных матчах дня отмечаем легкий разгром "Баварией" "Барселоны", которая, кажется, ни разу не пробила в створ ворот Мануэля Нойера - 3:0. "Челси" в конкурентном матче скромно одолел "Зенит" (1:0), за который полтора тайма отбегал украинец Ярослав Ракицкий. И не просто отбегал, а совершил 13 возвратов мяча - это лучший показатель дня в ЛЧ. "МЮ" внезапно опозорился в Берне, проиграв "Янг Бойз" - 1:2. За англичан во второй игре кряду забил Роналду, но раннее удаление Уан-Биссаки и ужасная игра полузащиты привели к тому, что хозяева нанесли на 17 (!) ударов больше!

"Бенфика" известна в Европе как кузница талантов, но в Киеве ее молодежь была уничтожена в рамках Юношеской лиги УЕФА. 4:0 - так закончилась игра. "Динамо" U-19 быстро открыло счет, затем подождало середины второго тайма и добило соперника на контратаках. Все гениальное просто. Жаль, взрослые почин юношей поддержать не смогли.

Перед стартом в Лиге чемпионов молдавский гранд провел изменения в составе. Команду пополнил 23-летний греческий центрбек Стефанос Эвангелу, тогда как украинский вингер Андрей Близниченко Молдову покинул. Он долго восстанавливался после травмы, но так и не смог привести себя в рабочее состояние. За "Шериф" Андрей выступал с 2019 года, но из-за повреждений сыграл лишь 24 матча.

Странные дела творятся в Италии. "Кальяри" и "Верона" уволили главных тренеров уже после третьего тура Серии А! Оба клуба проиграли все три стартовых матча, но решения все равно резковаты. Так, "Кальяри" уволил Леонардо Семпличи, возглавлявшего команду с февраля, а "Верона" вообще указала на дверь Эусебио Ди Франческо, который получил пост в начале июня.