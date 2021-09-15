"Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, как хочет модернизировать европейский футбол. Цитируют босса "адзурри" итальянские СМИ.

"Система больше не работает. ЛЧ и ЛЕ не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Нужно больше игроков высшего класса. Нужно тратить больше денег, призовые это не учитывают. Клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир".