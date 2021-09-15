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"Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Общие новости
(4 голосов)

Где-то мы уже такое видели…

"Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, как хочет модернизировать европейский футбол. Цитируют босса "адзурри" итальянские СМИ.

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"Система больше не работает. ЛЧ и ЛЕ не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Нужно больше игроков высшего класса. Нужно тратить больше денег, призовые это не учитывают. Клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир".

"Необходимо сократить количество матчей, сократив размер высших европейских дивизионов. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро, однако нам нужны готовность и полная независимость".

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В статье: Аурелио де Лаурентис Лига чемпионов Лига Европы Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 15:01
удачного ему общения с налоговой на тему 10 ярдов)
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0
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usovvictor (Kharkov)
15.09.2021 в 14:30
..."старость не радость" - особенно с миллиардами, ...в голове такое творится, в пору к №36 - ой...
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0
0
Caballero (Dream country)
15.09.2021 в 14:17
Вилізла чергова потвора з кримінального світу і розчепірила пащеку хриплячи слинею: "Я маю 10 ярдів...".
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 15:02
"вы просите у меня 10 ярдов на суперлигу, но делаете это без уважения, не называете меня доном"
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0
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football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 14:09
так а зачем вы платите такие зарплаты футболистам, если сами же признаете, что никакие призовые, никакие тв-контракты и деньги с билетов и близко не окупают тех космических зарплат футболистов?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 13:38
Угу.. Помним на чьи деньги Марадону покупали:)) 10 лярдов из тех же источников видимо:))
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 14:03
А на чьи ?
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Caballero (Dream country)
15.09.2021 в 14:16
Мафії! Наркоторгівля, торгівля людьми, проституція.
+1
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