"Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ
Где-то мы уже такое видели…
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, как хочет модернизировать европейский футбол. Цитируют босса "адзурри" итальянские СМИ.
"Система больше не работает. ЛЧ и ЛЕ не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Нужно больше игроков высшего класса. Нужно тратить больше денег, призовые это не учитывают. Клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир".
"Необходимо сократить количество матчей, сократив размер высших европейских дивизионов. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро, однако нам нужны готовность и полная независимость".
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