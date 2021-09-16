Оплатил лечение ребенка и подарил виллу. Красивая история об огромном великодушии Томаса Тухеля

На просторах Интернета завирусилась крутая история от Николаса Хортуса, редактора журнала Canal Supporters, которая поможет нам поближе познакомиться с Томасом Тухелем как человеком, а не просто одним из лучших тактических гиков планеты.

Когда немец с женой и детьми переехал работать в Париж, семейство наняло помощницу по дому. Уроженка Филиппин быстро нашла близкий контакт с семейством Тухелей, однако только одно не давало Томасу покоя – женщина постоянно выглядела уставшей. После детальной беседы ему стало понятно, что она трудится еще в нескольких домах, чтобы спасти своего серьезно больного ребенка.

Тухель моментально выписал чек на всю сумму для лечения. К счастью, ребенок экономки поправился, необходимость разрываться между работами отпала. Тем не менее, это еще не конец красивой истории. Переезжая в Лондон, Томас и его семья со слезами на глазах прощались со своей домработницей – как сообщает источник, напоследок Тухель сделал новому другу семьи подарок, вручив женщине ключи от роскошной виллы на Филиппинах.