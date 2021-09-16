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Наряду с главными талантами Европы. Забарный и Мудрик – в ТОП-40 претендентов на приз Golden Boy

Общие новости
(1 голосов)

Наши парни продолжают борьбу за награду

Наряду с главными талантами Европы. Забарный и Мудрик – в ТОП-40 претендентов на приз Golden Boy

1) Getty Images; 2) ФК Шахтар

Новина українською

Список претендентов на приз Golden Boy сократился до 40 молодых игроков. Продолжают борьбу за приз такие таланты как Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Шарль де Кетеларе, Джованни Рейна, Эрик Гарсия, Мейсон Гринвуд, Илайш Мориба, Педри и Букайо Сака.

Также на сайте Tuttosport в соответствующем разделе можно увидеть представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" – защитника Илью Забарного и хавбека Михаила Мудрика соответственно.

Golden Boy – ежегодная награда, вручаемая редакцией газеты Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе. Дарование должно быть не старше 21 года, победителя объявляют в ноябре. В 2020-м приз забрал форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Golden boy Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
tuttosport.com

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
16.09.2021 в 13:38
Супряга фсе?
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