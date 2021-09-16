Наряду с главными талантами Европы. Забарный и Мудрик – в ТОП-40 претендентов на приз Golden Boy

Список претендентов на приз Golden Boy сократился до 40 молодых игроков. Продолжают борьбу за приз такие таланты как Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Шарль де Кетеларе, Джованни Рейна, Эрик Гарсия, Мейсон Гринвуд, Илайш Мориба, Педри и Букайо Сака.

Также на сайте Tuttosport в соответствующем разделе можно увидеть представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" – защитника Илью Забарного и хавбека Михаила Мудрика соответственно.

Golden Boy – ежегодная награда, вручаемая редакцией газеты Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе. Дарование должно быть не старше 21 года, победителя объявляют в ноябре. В 2020-м приз забрал форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд.