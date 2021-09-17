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В рамках крутой акции. В Румынии футболисты вышли на поле с бездомными собаками

Общие новости
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Милота дня

В рамках крутой акции. В Румынии футболисты вышли на поле с бездомными собаками

Фото: facebook.com/FCDinamoOfficial

Новина українською

Футболисты бухарестского "Динамо" приняли участие в акции, выйдя на поле с собаками из приюта с целью найти им новый дом.

В рамках 8-го тура чемпионата Румынии 12 сентября проходил матч между "ФКСБ" и "Динамо", в котором клуб из Бухареста потерпел разгромное поражение - 6:0.

Перед игрой игроки "Динамо" вышли на поле с бездомными собаками на руках. Отметим, что на каждого пса надели ошейник с кличкой. В случае, если зрителю понравится одна из собак, он может связаться с приютом и забрать ее себе.

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В статье: Динамо (Бухарест) Стяуа (Бухарест)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 11:44
молодцы ребята
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