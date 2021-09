В рамках крутой акции. В Румынии футболисты вышли на поле с бездомными собаками

Футболисты бухарестского "Динамо" приняли участие в акции, выйдя на поле с собаками из приюта с целью найти им новый дом.

В рамках 8-го тура чемпионата Румынии 12 сентября проходил матч между "ФКСБ" и "Динамо", в котором клуб из Бухареста потерпел разгромное поражение - 6:0.

Перед игрой игроки "Динамо" вышли на поле с бездомными собаками на руках. Отметим, что на каждого пса надели ошейник с кличкой. В случае, если зрителю понравится одна из собак, он может связаться с приютом и забрать ее себе.

Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes ???? ❤️ pic.twitter.com/knyseNu9og