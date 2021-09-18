Автор гола в финале Евро 2016 перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Европейский этап карьеры завершен
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
Бывший нападающий сборной Португалии Эдер вскоре перейдет в новый клуб. Он станет футболистом "Аль Раеда" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Record.
Соглашение уже почти закрыто. Контракт будет подписан в следующий вторник.
С июля Эдер находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был московский "Локомотив", за который он выступал с 2017-го года. Также португалец играл за "Брагу", "Суонси" и "Лилль".
Отметим, что сейчас "Аль Раед" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Record
Популярное сейчас
- Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся
- Весельчак, разгильдяй, преступник: эволюция Бенжамена Менди от суперзвезды к зэку
- Динамо против претендента на бронзу, Шпоры - Челси и Юве - Милан. Что посмотреть на выходных?
- Луческу: Динамо не считает себя фаворитом группы Лиги чемпионов
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...