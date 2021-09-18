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Автор гола в финале Евро 2016 перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Общие новости
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Европейский этап карьеры завершен

Автор гола в финале Евро 2016 перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Новина українською

Бывший нападающий сборной Португалии Эдер вскоре перейдет в новый клуб. Он станет футболистом "Аль Раеда" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Record.

Соглашение уже почти закрыто. Контракт будет подписан в следующий вторник.

С июля Эдер находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был московский "Локомотив", за который он выступал с 2017-го года. Также португалец играл за "Брагу", "Суонси" и "Лилль".

Отметим, что сейчас "Аль Раед" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.

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В статье: Португалия Евро-2016 Эдер
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Источник:
Record

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