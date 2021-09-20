Тот, на кого молилась Швеция еще до Ибрагимовича. Сегодня юбилей у Хенрика Ларссона

Хенрик Эдвард Ларссон родился 20 сентября 1971 года в Хельсингборге. Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб "Селтик" и каталонскую "Барселону", также он защищал цвета "Фейеноорда", провел очень короткий этап карьеры в "МЮ" на правах аренды.

Henrik Larsson’s career by numbers:



◉ 874 games

◉ 498 goals

◎ 5x Scottish Premier League Golden Boot

◎ 2x LaLiga

◎ 1x European Golden Shoe

◎ 1x Champions League

◎ 1x Premier League



Happy birthday to a true legend. ????‍♂️ pic.twitter.com/EbA2Kq2p7x — Squawka Football (@Squawka) September 20, 2021

Ларссон – основной игрок сборной Швеции в период с 1993-го по 2002-й и с 2004-го по 2006-й, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира-1994. В ноябре 2003 года был назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет, является вторым бомбардиром в истории национальной команды (37 голов, у Златана Ибрагимовича – 62).

В 2008-м вернулся в сборную для того, чтобы в ее составе сыграть на ЕВРО.