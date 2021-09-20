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Тот, на кого молилась Швеция еще до Ибрагимовича. Сегодня юбилей у Хенрика Ларссона

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Помните такого форварда?

Тот, на кого молилась Швеция еще до Ибрагимовича. Сегодня юбилей у Хенрика Ларссона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хенрик Эдвард Ларссон родился 20 сентября 1971 года в Хельсингборге. Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб "Селтик" и каталонскую "Барселону", также он защищал цвета "Фейеноорда", провел очень короткий этап карьеры в "МЮ" на правах аренды.

Ларссон – основной игрок сборной Швеции в период с 1993-го по 2002-й и с 2004-го по 2006-й, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира-1994. В ноябре 2003 года был назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет, является вторым бомбардиром в истории национальной команды (37 голов, у Златана Ибрагимовича – 62).

В 2008-м вернулся в сборную для того, чтобы в ее составе сыграть на ЕВРО.

Читайте такжеОфициально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне

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В статье: Швеция Хенрик Ларссон
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