Тот, на кого молилась Швеция еще до Ибрагимовича. Сегодня юбилей у Хенрика Ларссона
Помните такого форварда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Хенрик Эдвард Ларссон родился 20 сентября 1971 года в Хельсингборге. Шведский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за шотландский клуб "Селтик" и каталонскую "Барселону", также он защищал цвета "Фейеноорда", провел очень короткий этап карьеры в "МЮ" на правах аренды.
Henrik Larsson’s career by numbers:— Squawka Football (@Squawka) September 20, 2021
◉ 874 games
◉ 498 goals
◎ 5x Scottish Premier League Golden Boot
◎ 2x LaLiga
◎ 1x European Golden Shoe
◎ 1x Champions League
◎ 1x Premier League
Happy birthday to a true legend. ????♂️ pic.twitter.com/EbA2Kq2p7x
Ларссон – основной игрок сборной Швеции в период с 1993-го по 2002-й и с 2004-го по 2006-й, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира-1994. В ноябре 2003 года был назван лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет, является вторым бомбардиром в истории национальной команды (37 голов, у Златана Ибрагимовича – 62).
В 2008-м вернулся в сборную для того, чтобы в ее составе сыграть на ЕВРО.
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