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Один из лучших или просто Феномен. Сегодня юбилей у бразильца Роналдо

Общие новости
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Праздник "Зубастика" – 45 лет

Один из лучших или просто Феномен. Сегодня юбилей у бразильца Роналдо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роналдо (полное имя – Роналду Луис Назариу ди Лима) родился 22 сентября 1976 года в Рио-де-Жанейро. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, бывший форвард сборной Бразилии является одним из лучших игроков в истории игры миллионов.

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Бразилец – двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Америки, лучший бомбардир Мундиаля-2002, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, обладатель Золотого мяча (1997, 2002) и Золотой бутсы (1997).

Защищал цвета "Крузейро", "ПСВ", "Барселоны", "Интера", "Реала", "Милана" и "Кориантианса".

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В статье: Роналдо
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Комментарии (0)
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dabo70
22.09.2021 в 10:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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