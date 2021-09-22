Один из лучших или просто Феномен. Сегодня юбилей у бразильца Роналдо

Роналдо (полное имя – Роналду Луис Назариу ди Лима) родился 22 сентября 1976 года в Рио-де-Жанейро. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, бывший форвард сборной Бразилии является одним из лучших игроков в истории игры миллионов.

Бразилец – двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Америки, лучший бомбардир Мундиаля-2002, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, обладатель Золотого мяча (1997, 2002) и Золотой бутсы (1997).

Защищал цвета "Крузейро", "ПСВ", "Барселоны", "Интера", "Реала", "Милана" и "Кориантианса".