Роналду – самый высокооплачиваемый футболист планеты в рамках сезона-2021/22 по версии Forbes
Эти парни умеют считать деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков мира в сезоне-2021/22 по версии Forbes.
Португальский новичок "МЮ" расположился на первой строчке с суммой в размере 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – это зарплата, 55 – доходы от рекламных контрактов. На второй строчке – форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из них 75 млн – оклад, 35 – средства от рекламы. ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 125 млн долларов;
2. Лионель Месси ("ПСЖ") – 110 млн;
3. Неймар ("ПСЖ") – 95 млн;
4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 43 млн;
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 41 млн;
6. Роберт Левандовский ("Бавария") – 35 млн;
7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 35 млн;
8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34 млн;
9. Гарет Бэйл ("Реал") – 32 млн;
10. Эден Азар ("Реал") – 29 млн.
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