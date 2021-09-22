Роналду – самый высокооплачиваемый футболист планеты в рамках сезона-2021/22 по версии Forbes

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков мира в сезоне-2021/22 по версии Forbes.

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Португальский новичок "МЮ" расположился на первой строчке с суммой в размере 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – это зарплата, 55 – доходы от рекламных контрактов. На второй строчке – форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из них 75 млн – оклад, 35 – средства от рекламы. ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 125 млн долларов;

2. Лионель Месси ("ПСЖ") – 110 млн;

3. Неймар ("ПСЖ") – 95 млн;

4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 43 млн;

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 41 млн;

6. Роберт Левандовский ("Бавария") – 35 млн;

7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 35 млн;

8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34 млн;

9. Гарет Бэйл ("Реал") – 32 млн;

10. Эден Азар ("Реал") – 29 млн.