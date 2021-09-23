Шахтер разгромил Динамо в Суперкубке, Ярмоленко выбил МЮ. Главные новости за 22 сентября

"Динамо" многими виделось фаворитом Суперкубка, однако на деле подопечные Мирчи Луческу провалились по всем фронтам. Атака не реализовала 3-4 отличных шанса, а защита позволяла "Шахтеру" слишком многое как на флангах, так и в центре. Герой встречи - Ласина Траоре, у него дубль. 0:3 - холодный душ для Киева. Посмотрим, как от на него отреагирует. "Шахтер", как видим, после фиаско от "Шерифа" взялся за голову.

В 1/8 финала Кубка Украины прошло еще четыре клуба УПЛ. "Александрии" путевка далась легко - она на классе обыграла "Таврию" (3:1). "Днепр-1" понервничал в концовке, но таки выбил "ВПК-Агро" - 2:1. "Верес" в матче с "Оболонью" выручил пенальти на 82-й минуте - 1:0. "Мариуполь" прошел "Волынь" лишь в серии пенальти, хотя с 21-й минуты играл в большинстве. Ну и главная сенсация дня - второлиговый ЛНЗ из Черкасс победил "Ингулец" - 2:1.

"Реал" набирает от тура к туру. В среду против "Мальорки" "Сливочные" были неудержимы, забив шесть (!) голов. Три из них - на счету воспитанника островитян Марко Асенсио, который недавно жаловался, мол, мало играет. Теперь, наверное, перестанет. Снова 2+1 выдал Карим Бензема. В целом резко помолодевший "Реал" выглядит свежо, чего не скажешь о его конкурентах по Ла Лиге. Карло Анчелотти делает отличную работу.

Андрей Ярмоленко впервые в сезоне вышел в основе "Вест Хэма" и что вы думаете? "Молотобойцы" тут же выбили из Кубка лиги "Ман Юнайтед" - 1:0. Сам Ярмола не забил, но играл неплохо. Правда, в конце подсел, как обычно. В остальном отмечаем проходы дальше "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Лестера".

Туринцам пришлось помучиться на поле "Специи", которая еще до перерыва забила два мяча в ворота Войцеха Щесного. К счастью для "Старой синьоры", у нее нашелся достойный ответ - после перерыва сперва Кьеза, а потом и де Лигт поставили аутсайдера на место - 3:2. "Милан" же в среду против "Венеции" играл спокойнее. Первый тайм у "Россонери" не удался, но, может, это была просто экономия сил? В любом случае, после перерыва они без нервов довели дело до победы - 2:0.

Никто во Франции не может отобрать очки у "ПСЖ", но победы даются команде Маурисио Почеттино очень тяжело. Можно сказать, они их вымучивают. В среду "Метц" продержался целых 95 минут, после чего таки допустил решающую ошибку, дав оформить дубль Ашрафу Хакими - 2:1. Вы спросите, где Неймар, Мбаппе и Месси? Так вот, первый отметился ассистом, второй мыслями в Мадриде, а третий лечится. То еще "золотое трио".