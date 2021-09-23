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Потенциал у Холанда, форма у Бензема, мощь у Лукаку. Левандовский – о своих коллегах по цеху

Общие новости
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(2 голосов)

Роберт высказался

Потенциал у Холанда, форма у Бензема, мощь у Лукаку. Левандовский – о своих коллегах по цеху

Imago

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский высказался о других центральных форвардах европейского футбола. Цитирует поляка kicker.

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"Какие нападающие из тех, кто сегодня играет, мне нравятся? На самом деле я стараюсь концентрироваться на себе. А так, много супернападающих. В Бундеслиге огромный потенциал у Эрлинга Холанда. У него огромное рвение, он очень голоден к голам и всегда хочет большего".

"В Англии есть Харри Кейн. Бензема из "Реала" находится в отличной форме до сих пор – и как бомбардир, и как футболист в рамках своего стиля. У Ромелу Лукаку из "Челси" – огромная мощь".

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В статье: Роберт Левандовский Карим Бензема Ромелу Лукаку Харри Кейн Эрлинг Холанд
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(2 голосов)
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Источник:
kicker

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Комментарии (1)
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вежливый* (Буда)
23.09.2021 в 11:40
У Бундеслізі величезний потенціал у Ерлінга Голанда))) сегодня еду в Гарьков, потом в Герсон, и оттуда в Горватию) Греново, что дождь идет, но ничего яишница с Гамоном и кофе с Галвой - и порядок)) хахаха..ой, ГаГаГА))
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