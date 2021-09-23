Потенциал у Холанда, форма у Бензема, мощь у Лукаку. Левандовский – о своих коллегах по цеху

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский высказался о других центральных форвардах европейского футбола. Цитирует поляка kicker.

"Какие нападающие из тех, кто сегодня играет, мне нравятся? На самом деле я стараюсь концентрироваться на себе. А так, много супернападающих. В Бундеслиге огромный потенциал у Эрлинга Холанда. У него огромное рвение, он очень голоден к голам и всегда хочет большего".