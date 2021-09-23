Потенциал у Холанда, форма у Бензема, мощь у Лукаку. Левандовский – о своих коллегах по цеху
Роберт высказался
Imago
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский высказался о других центральных форвардах европейского футбола. Цитирует поляка kicker.
"Какие нападающие из тех, кто сегодня играет, мне нравятся? На самом деле я стараюсь концентрироваться на себе. А так, много супернападающих. В Бундеслиге огромный потенциал у Эрлинга Холанда. У него огромное рвение, он очень голоден к голам и всегда хочет большего".
"В Англии есть Харри Кейн. Бензема из "Реала" находится в отличной форме до сих пор – и как бомбардир, и как футболист в рамках своего стиля. У Ромелу Лукаку из "Челси" – огромная мощь".
Популярное сейчас
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед
- Де Дзерби: Луческу в каждом матче прибавляет давления на арбитров
- Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО