Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию.

"Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Хотел бы поблагодарить "МЮ" за возможность получить опыт. Спасибо игрокам, которым пришлось терпеть много часов моих криков на поле", — написал Эвра.

Футболист играл за "Ювентус", "Ниццу", "Монако" и "Марсель", "Манчестер Юнайтед" и другие команды.