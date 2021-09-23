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Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

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Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию.

"Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Хотел бы поблагодарить "МЮ" за возможность получить опыт. Спасибо игрокам, которым пришлось терпеть много часов моих криков на поле", — написал Эвра.

Футболист играл за "Ювентус", "Ниццу", "Монако" и "Марсель", "Манчестер Юнайтед" и другие команды.

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В статье: Патрис Эвра
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