Кризис Evergrande. Многократный чемпион Китая ФК Гуанчжоу близок к банкротству

Финансовые проблемы одного из крупнейших операторов недвижимости Evergrande прямым образом могут повлиять на китайский футбол.

Как известно, Evergrande имеет задолженность в 309 млрд долларов (2% от ВВП Китая), плюс неизвестный размер долга на забалансовом счету. В начале прошлой недели Evergrande пропустил выплату процентов по займам (около 100 млн долларов). Одной из крупнейших компаний мира грозит банкротство.

Такая же судьба может постигнуть и ФК “Гуанчжоу”, ранее известный как “Гуанчжоу Evergrande”.

“Гуанчжоу” был один из самых расточительных и титулованных клубов Китая последних лет. “Тигры” восемь раз становились чемпионом, дважды выиграли Кубок и еще два раза побеждали в Лиге чемпионов Азии.

Все эти достижения были бы невозможны без огромных инвестиций в инфраструктуру и персонал.

В 2016 году Evergrande всего за 10 месяцев построил “крупнейшую футбольную школу в мире”, потратив на строительство 185 млн долларов. А в 2022 году компания планировала открыть стадион на 105000 мест, стоимостью в 1.7 млрд долларов.

Большие деньги выкладывались и для привлечения иностранных тренеров и футболистов. Легендарный Марчелло Липпи получил 30 млн евро за два с половиной сезона, миллионы тратились на трансферы и зарплаты таких футболистов как Джексон Мартинес, Паулиньо, Робиньо, Альберто Джилардино и других. По данным СМИ, каждый год убыток “Гуанчжоу” составлял от 155 до 310 млн долларов.

В последние годы главным тренером “Гуанчжоу” был чемпион мира-2006 Фабио Каннаваро. По сведениям СМИ, Каннаваро был одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, получая более 11 млн евро в год. Неудивительно, что он не спешил возвращаться в Италию. В прошлом сезоне больше 10 млн в евро год в Серии А получал только Антонио Конте. Второй по размеру оклад в лиге был у был Паулу Фонсеки – 2.5 млн евро в год.

Контракт с Каннаваро действовал до декабря 2022 года, но “Гуанчжоу” уже достиг договоренности о расторжении договора с 48-летний тренером, проинформировал китайский портал Sohu. Но не все так просто, пишет итальянское финансовое издание milanofinanza.it. Как объяснил адвокат Каннаваро Клаудио Мингетти, было подписано предварительное соглашение о разрыве контракта, но “Гуанчжоу” должен выплатить зарплату Каннаваро в полном объеме до конца 2021 года. По словам Мингетти, “Гуанчжоу” не платит зарплату Каннаваро с июля. Сам Каннаваро пообещал объяснить все на пресс-конференции во вторник. Каннаваро и Мингетти готовы дать время “Гуанчжоу”, но затем намерены обратиться в ФИФА, если деньги так и не будут получены. Но не известно, протянет ли клуб до 5 ноября, даты дедлайна итальянцев. Закончить сезон “Гуанчжоу” намерен во главе с Чжэн Чжи, действующим капитаном команды.

Китайская Суперлига возобновляется 1 декабря. Команды разделятся на две группы, одна борется за чемпионство, другая за выживание. “Гуанчжоу” попал в первую группу. Получится ли “тиграм” доиграть сезон – большой вопрос. Все игроки клуба выставлены на продажу с целью заработать хоть какие-то средства, чтобы дотянуть до конца сезона.

Компании Evergrande принадлежит 56% акций клуба. Вторая по размеру доля принадлежит еще одному гиганту китайской экономики, компании Alibaba Джека Ма (36%). Клуб пытается спастись с помощью государства. Как пишет Bloomberg, правительство провинции Гуандун раздумывает о приобретении 10-15% акций “Гуанчжоу” после просьбы главы местной футбольной ассоциации.

Но даже если команду удастся спасти, ее ждет резкое сокращение бюджета. К примеру, компания Wanda Group, которая также занимается недвижимостью, из-за своих крупных проблем сократила финансирование клуба “Далянь”, что привело к расставанию с такими футболистами как Хамшик, Рондон, Карраско и тренером Рафаэлем Бенитесом. Первую часть сезона “Далянь” завершил на последнем месте.

Но наиболее показательно взлет и стремительное падение китайского клубного футбола демонстрирует история клуба “Цзянсу Сунин”. В прошлом сезоне команда с экс-футболистом “Шахтера” Алексом Тейшейрой впервые выиграла чемпионат Китая, но вскоре после триумфа была расформирована из-за проблем компании Suning. Годом ранее исчез и клуб “Тяньцзинь Тяньхай”, в свое время занимавший третье место в чемпионате. За него успели поиграть Жуниор Мораес, Жадсон, Аксель Витсель, Алешандро Пато и Луис Фабиано.