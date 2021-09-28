  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на матчи с Косово и Грецией

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Златан сможет помочь команде

Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на матчи с Косово и Грецией

Фото: Goal.com

Новина українською

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав сборной на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Косово (9 октября) и Грецией (12 октября).

В составе команды выступит 39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович.

Вратари: Понтус Дальберг , Кристоффер Нордфельдт, Робин Ульсен.

Защитники: Людвиг Аугустинссон, Маркус Даниэльсон, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Мартин Ульссон , Маттиас Йоханссон, Йоаким Нильссон, Карл Старфельт.

Полузащитники: Йенс-Люс Каюсте, Виктор Классон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Деян Кулушевски, Кристоффер Олссон, Робин Квайсон, Кен Сема, Маттиас Сванберг.

Нападающие: Александер Исаак, Исаак Кисе Телин, Йеспер Карлссон, Магнус Эрикссон, Златан Ибрагимович.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...