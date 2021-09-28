Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на матчи с Косово и Грецией
Златан сможет помочь команде
Фото: Goal.com
Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав сборной на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Косово (9 октября) и Грецией (12 октября).
В составе команды выступит 39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович.
Вратари: Понтус Дальберг , Кристоффер Нордфельдт, Робин Ульсен.
Защитники: Людвиг Аугустинссон, Маркус Даниэльсон, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Мартин Ульссон , Маттиас Йоханссон, Йоаким Нильссон, Карл Старфельт.
Полузащитники: Йенс-Люс Каюсте, Виктор Классон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Деян Кулушевски, Кристоффер Олссон, Робин Квайсон, Кен Сема, Маттиас Сванберг.
Нападающие: Александер Исаак, Исаак Кисе Телин, Йеспер Карлссон, Магнус Эрикссон, Златан Ибрагимович.
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