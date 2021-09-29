Воспитанник Байера разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве 24-летнего парня

35-летний турецкий атакующий полузащитник Сезер Озтюрк, ранее выступавший за "Фенербахче" и "Бешикташ", разыскивается турецкой полицией в качестве подозреваемого в убийстве, как информирует Daily Sabah.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября. Экс-игрок якобы стал участником перестрелки, в результате которой один человек погиб (24-летний парень), а еще четверо пострадали. Свидетели утверждают, что причиной является конфликт на дороге, к тому же, именно Озтюрк открыл огонь, после чего поспешил скрыться с места преступления.

Озтюрк родился в Германии, является воспитанником "Байера". За дубль "фармацевтов" провел 50 поединков (24 гола). Активные выступления на профессиональном уровне завершил в 2015-м, сейчас Сезер – свободный агент.