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Воспитанник Байера разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве 24-летнего парня

Общие новости
(1 голосов)

Ужасы, как они есть

Воспитанник Байера разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве 24-летнего парня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

35-летний турецкий атакующий полузащитник Сезер Озтюрк, ранее выступавший за "Фенербахче" и "Бешикташ", разыскивается турецкой полицией в качестве подозреваемого в убийстве, как информирует Daily Sabah.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября. Экс-игрок якобы стал участником перестрелки, в результате которой один человек погиб (24-летний парень), а еще четверо пострадали. Свидетели утверждают, что причиной является конфликт на дороге, к тому же, именно Озтюрк открыл огонь, после чего поспешил скрыться с места преступления.

Озтюрк родился в Германии, является воспитанником "Байера". За дубль "фармацевтов" провел 50 поединков (24 гола). Активные выступления на профессиональном уровне завершил в 2015-м, сейчас Сезер – свободный агент.

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В статье: Сезер Озтюрк
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Источник:
corriere.it

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Комментарии (2)
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dabo76
29.09.2021 в 12:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 12:24
Фамилия турецкая
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