Маккаби Нетания уволила главного тренера
Специалист работал в израильском клубе с лета 2020 года
Фото: facebook.com/Fcmn2
Голландский специалист Раймонд Аттевельд уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания) из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
"Бриллианты" в первых турах дважды сыграли вничью и дважды проиграли.
Аттевельд возглавлял "Маккаби" с июля 2020 года. 55-летний специалист работает в Израиле с 2016 года. Он входил в тренерский штаб тель-авивского "Маккаби", в 2019-20 годах он тренировал "Бейтар" (Тель-Авив Бат-Ям).
Добавим, что "Маккаби" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Израиля.
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