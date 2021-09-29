Маккаби Нетания уволила главного тренера

Голландский специалист Раймонд Аттевельд уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания) из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

"Бриллианты" в первых турах дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

Аттевельд возглавлял "Маккаби" с июля 2020 года. 55-летний специалист работает в Израиле с 2016 года. Он входил в тренерский штаб тель-авивского "Маккаби", в 2019-20 годах он тренировал "Бейтар" (Тель-Авив Бат-Ям).

Добавим, что "Маккаби" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Израиля.