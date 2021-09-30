Черный лебедь голландского футбола. Сегодня день рождения у чемпиона Европы Франка Райкарда
Тот, кто тренировал каталонцев до Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Франклин Эдмундо Райкард родился 30 сентября 1962 года в Амстердаме. Нидерландский футболист и тренер. Карьеру начинал в "Аяксе", вместе с голландцами выигрывал чемпионат, Кубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА и Лигу чемпионов.
Также Франк запомнился по выступлениям за итальянский "Милан" и сборную своей страны. С "россонери" Райкард брал Скудетто, Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. С "Оранье" футболист выигрывал чемпионат Европы-1988 (в финале против СССР вышел на поле в старте) и бронзу ЕВРО-1992.
Он тренировал сборные Нидерландов и Саудовской Аравии, "Спарту", "Галатасарай" и "Барселону". Под его руководством "сине-гранатовые" брали золото первенства, ЛЧ и Суперкубок Испании.
Также отметим, что сегодня исполняется 35 лет французскому форварду Оливье Жиру.
Популярное сейчас
- Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить
- Лерой Сане о голе Бущану: По воротам Динамо я не бил
- Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов
- Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила