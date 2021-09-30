Сборная Англии огласила состав на отборочные матчи ЧМ-2022

Сегодня в официальном "твиттере" сборной Англии по футболу был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В список вошли следующие спортсмены:

Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.

Защитники: Конор Коуди, Рис Джеймс, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Фикайо Томори, Киран Триппьер.

Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.

Нападающие: Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Букайо Сака, Джейдон Санчо, Олли Уоткинс.