Сборная Англии огласила состав на отборочные матчи ЧМ-2022
Матчи пройдут 9-го и 12-го октября
Фото: England / Автор – неизвестен
Сегодня в официальном "твиттере" сборной Англии по футболу был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.
В список вошли следующие спортсмены:
Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.
Защитники: Конор Коуди, Рис Джеймс, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Фикайо Томори, Киран Триппьер.
Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.
Нападающие: Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Букайо Сака, Джейдон Санчо, Олли Уоткинс.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Лерой Сане о голе Бущану: По воротам Динамо я не бил
- Погром Динамо и Барселоны, увольнение Кобина. Главные новости за 29 сентября
- Из жизни ушел воспитанник Динамо и игрок Шахтера Сергей Герасимец
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО