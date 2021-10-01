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Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam

Общие новости
(1 голосов)

Игра выходит под брендом eFootball

Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam

eurosport

Новина українською

Вчера, 30 сентября, состоялся релиз нового футбольного симулятора eFootball 2022. Это продолжение известной серии Pro Evolution Soccer (PES).

Новая версия получила крайне негативные оценки в Steam, уже поставлен антирекорд для электронного магазина, с зашкаливающим количеством плохих отзывов (около 90%).

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Пользователи отмечают ужасную прорисовку лиц, упрощенный геймплей, медленную загрузку и некачественную анимацию. Взгляните сами на лица Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду PES eFootball
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
01.10.2021 в 11:58
Йо...бен бобен, что это?
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Skin Bastard (Кривой Рог)
01.10.2021 в 11:56
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oda1979 (Запорожье)
01.10.2021 в 11:50
Это та игрушка, которую Седан рекламирует?
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royalstas (Вінниця)
01.10.2021 в 12:36
Якби тобі добре заплатили ти б партію регіонів в 2к21 рекламував би)
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