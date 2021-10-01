Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam
Игра выходит под брендом eFootball
eurosport
Вчера, 30 сентября, состоялся релиз нового футбольного симулятора eFootball 2022. Это продолжение известной серии Pro Evolution Soccer (PES).
Новая версия получила крайне негативные оценки в Steam, уже поставлен антирекорд для электронного магазина, с зашкаливающим количеством плохих отзывов (около 90%).
Пользователи отмечают ужасную прорисовку лиц, упрощенный геймплей, медленную загрузку и некачественную анимацию. Взгляните сами на лица Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
September 30, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Севидов: Отставка Кобина не прогнозировалась, но трагедии не произошло
- Кабаев: Смотришь как Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хоть и младше меня
- ЛЕ. Вест Хэм благодаря предголевому паса Ярмоленко уверенно побеждает Рапид
- Первое очко Шахтера, триумф Вернидуба, дебютный гол Месси. Главные новости за 28 сентября
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
01.10.2021 в 11:58
Ответить
0
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
01.10.2021 в 11:56
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2021 в 11:50
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
01.10.2021 в 12:36
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...