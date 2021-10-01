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Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

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Матчи пройдут 8 и 11 октября

Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Новина українською

Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В список главного тренера национальной команды Ханса Флика попали 23 футболиста.

Вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Матиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Тило Керер ("ПСЖ"), Лукас Клостерманн ("Лейпциг"), Давид Раум ("Хоффенхайм"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Нико Шлоттербек ("Фрайбург"), Никлас Зюле ("Бавария").

Полузащитники: Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все трое — "Бавария"), Кай Хаверц ("Челси"), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба — "Боруссия" Менхенгладбах), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Флориан Виртц ("Байер").

Нападающие: Карим Адейеми ("Зальцбург"), Тимо Вернер ("Челси"), Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все трое — "Бавария").

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В статье: сборная германии по футболу
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