Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Матчи пройдут 8 и 11 октября
Сборная Германии объявила состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
В список главного тренера национальной команды Ханса Флика попали 23 футболиста.
Вратари: Бернд Лено ("Арсенал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").
Защитники: Матиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Тило Керер ("ПСЖ"), Лукас Клостерманн ("Лейпциг"), Давид Раум ("Хоффенхайм"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Нико Шлоттербек ("Фрайбург"), Никлас Зюле ("Бавария").
Полузащитники: Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все трое — "Бавария"), Кай Хаверц ("Челси"), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба — "Боруссия" Менхенгладбах), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Флориан Виртц ("Байер").
Нападающие: Карим Адейеми ("Зальцбург"), Тимо Вернер ("Челси"), Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все трое — "Бавария").
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