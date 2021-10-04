Рейтинг самых дорогих составов Европы: Манчестер Сити – 1-й, Реал – 7-ой, а Барселона – 4-ая
Любопытный алгоритм
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, обладающих самыми дорогими составами. Топ-3 – клубы из АПЛ.
Центр использовал специального алгоритма, созданный организацией. Значения актуальны по состоянию на 1 октября, футболисты, находящиеся в аренде, не учитываются.
Первая двадцатка выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Сити" – 1,280 млрд евро;
2. "Манчестер Юнайтед" – 1,214 млрд евро;
3. "Челси" – 946 млн евро;
4. "Барселона" – 896 млн евро;
5. "Бавария" – 890 млн евро;
6. "Ливерпуль" – 868 млн евро;
7. "Реал" – 846 млн евро;
8. "ПСЖ" – 808 млн евро;
9. "Боруссия" Дортмунд – 687 млн евро;
10. "Атлетико" – 662 млн евро;
11. "Ювентус" – 618 млн евро;
12. "Лейпциг" – 590 млн евро;
13. "Тоттенхэм" – 586 млн евро;
14. "Арсенал" – 563 млн евро;
15. "Байер" – 537 млн евро;
16. "Лестер" – 480 млн евро;
17. "Интер" – 469 млн евро;
18. "Милан" – 434 млн евро;
19. "Севилья" – 425 млн евро;
20. "Рома" – 415 млн евро.
Напомним, что CIES регулярно будоражит сознания любителей футбола своими топами. Например, недавно они срезонировали рейтингом интенсивности чемпионатов, где УПЛ оказалась на 17 месте.
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