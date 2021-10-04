Рейтинг самых дорогих составов Европы: Манчестер Сити – 1-й, Реал – 7-ой, а Барселона – 4-ая

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, обладающих самыми дорогими составами. Топ-3 – клубы из АПЛ.

Центр использовал специального алгоритма, созданный организацией. Значения актуальны по состоянию на 1 октября, футболисты, находящиеся в аренде, не учитываются.

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" – 1,280 млрд евро;

2. "Манчестер Юнайтед" – 1,214 млрд евро;

3. "Челси" – 946 млн евро;

4. "Барселона" – 896 млн евро;

5. "Бавария" – 890 млн евро;

6. "Ливерпуль" – 868 млн евро;

7. "Реал" – 846 млн евро;

8. "ПСЖ" – 808 млн евро;

9. "Боруссия" Дортмунд – 687 млн евро;

10. "Атлетико" – 662 млн евро;

11. "Ювентус" – 618 млн евро;

12. "Лейпциг" – 590 млн евро;

13. "Тоттенхэм" – 586 млн евро;

14. "Арсенал" – 563 млн евро;

15. "Байер" – 537 млн евро;

16. "Лестер" – 480 млн евро;

17. "Интер" – 469 млн евро;

18. "Милан" – 434 млн евро;

19. "Севилья" – 425 млн евро;

20. "Рома" – 415 млн евро.

Напомним, что CIES регулярно будоражит сознания любителей футбола своими топами. Например, недавно они срезонировали рейтингом интенсивности чемпионатов, где УПЛ оказалась на 17 месте.