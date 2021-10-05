УЕФА представила логотип ЕВРО-2024

УЕФА на официальном сайте представила логотип ЕВРО-2024, финал которого состоится в Берлине. Картинка отсылает к знаменитому Олимпиаштадион, который и примет главный поединок турнира.

Презентация логотипа также прошла на Олимпиаштадионе.

"В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши Олимпиаштадион. В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делонэ, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии ЕВРО.

Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол - область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на ЕВРО-2024 в Германии. Активы бренда - от логотипа до узоров и видео – отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", – гласит пресс-релиз на сайте.

Финальная часть турнира пройдет в 10 городах Германии.

Напомним, что Олимпиаштадион принимал финал Лиги чемпионов 14/15 "Ювентус" – "Барселона" (1-3).