УЕФА представила логотип ЕВРО-2024
Как всегда красиво
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
УЕФА на официальном сайте представила логотип ЕВРО-2024, финал которого состоится в Берлине. Картинка отсылает к знаменитому Олимпиаштадион, который и примет главный поединок турнира.
Презентация логотипа также прошла на Олимпиаштадионе.
"В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши Олимпиаштадион. В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делонэ, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии ЕВРО.
Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол - область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на ЕВРО-2024 в Германии. Активы бренда - от логотипа до узоров и видео – отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", – гласит пресс-релиз на сайте.
Финальная часть турнира пройдет в 10 городах Германии.
Напомним, что Олимпиаштадион принимал финал Лиги чемпионов 14/15 "Ювентус" – "Барселона" (1-3).
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