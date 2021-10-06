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Откровения Мбаппе, потери Финляндии и год без Траоре. Главные новости за 5 октября

Общие новости
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Подборка главных новостей футбола за вторник

Откровения Мбаппе, потери Финляндии и год без Траоре. Главные новости за 5 октября

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 5 октября.

Откровения Мбаппе

Килиан Мбаппе отправился в расположение сборной Франции, где дал серию громки хинтервью L’Equipe. В них молодая форвард прошёлся по всем главным темам: сорвавшийся переход в "Реал", критика в сборной и отношения со звёздными партнёрами по атаке. Мбаппе признал, что летом был готов перейти только в "Реал", но ПСЖ не отпустил игрока, несмотря на его желание; выразил готовность покинуть сборную после критики на Евро, а также пообещал пахать в обороне за Лео Месси.

Год без Траоре

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин озвучил сроки восстановления Лассины Траоре. Напомним, лучший бомбардир "горняков" в сезоне повредил крестообразные связки колена и мениск в матче против "Интера" (0:0) в ЛЧ. По словам Палкина, форвард выбыл на срок от 7 месяцев до года. Траоре забил 9 голов в 14 матчах после перехода в "Шахтёр" летом, включая дубль в ворота "Динамо" (3:0) в Суперкубке Украины.

Запросы Салаха

"Ливерпуль" испытывает проблемы с продлением контракта Мохамеда Салаха. Лидер "мерсисайдцев" запрашивает недельный оклад в размере 380 тысяч фунтов, что почти вдвое больше его нынешнего дохода (200 тысяч). "Мерсисайдцы" не готовы удовлетворить запросы Мо. Текущий контракт 28-летнего египтянина с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Мохамед провел за "Ливерпуль" матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Потери финнов

Сборная Финляндии отрапортовала о кадровых потерях перед встречей со сборной Украины в отборе к ЧМ-2022, которая состоится 9 октября. В матче в Суоми хозяевам не поможет левый защитник Йере Уронен, полузащитники Каан Кайринен и капитан Тим Спарв, а также форвард "Брентфорда" Маркус Форсс. Последнему врезали в ухо в матче Кубка лиги против "Олдхэма", и врачи запретили ему летать.

Технарь Сум

"Сумы" получили техническое поражение со счётом 0:3 за матч с "Таврией". Игра 12-го тура Второй лиги должна была состояться 6 октября, на сумском стадионе "Юбилейный", однако хозяевам не удалось обеспечить проведение поединка. Напомним, "Сумы" занимают предпоследнее место в группе Б Второй лиги.

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