Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк сделал выбор между нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси и нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были невероятные цифры за последнее десятилетие, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Каталонии в 2019 году, когда мы уступили со счетом 3:0".