Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду
Голландец ответил на важный вопрос
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк сделал выбор между нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси и нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были невероятные цифры за последнее десятилетие, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Каталонии в 2019 году, когда мы уступили со счетом 3:0".
"Холанд? Он особенный нападающий, сильный и быстрый. Похож на Джейми Варди, но Эрлинг сильнее".
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Источник:Kick Off
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