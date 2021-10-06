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Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

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Голландец ответил на важный вопрос

Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк сделал выбор между нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси и нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были невероятные цифры за последнее десятилетие, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Каталонии в 2019 году, когда мы уступили со счетом 3:0".

"Холанд? Он особенный нападающий, сильный и быстрый. Похож на Джейми Варди, но Эрлинг сильнее".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк Эрлинг Холанд
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