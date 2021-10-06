Роберто Мартинес: Тибо Куртуа – в ТОП-2 или ТОП-3 лучших голкиперов мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа одним из лучших в мире на своей позиции. Цитирует наставника AS.

– Вопрос о Куртуа. Как можно быть одним из лучших голкиперов десятилетия, не прогрессируя в игре ногами, которая так востребована сейчас?

– Ох, а я не согласен, что он не умеет играть ногами. Даже наоборот – для столь высокого парня у него очень хорошая координация. Он здорово понимает игру, играет на выходах. Это вопрос стиля. Когда он выступает за команду, которая хочет разыгрывать мяч от своих ворот, он прекрасно знает, что делать. На ЧМ-2018 он был лучшим вратарем и сейчас стабильно входит в ТОП-2 или ТОП-3 лучших голкиперов в мире. И у него, учитывая возраст, еще многое впереди. На него ориентируются в стране, где исторически у вратарей очень хороший уровень, есть даже настоящие легенды. И Тибо на пути к тому, чтобы стать величайшим.