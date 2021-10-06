  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА может смягчить правило офсайда

Общие новости
(4 голосов)

Италия предлагает провести эксперимент в юношеском первенстве

ФИФА может смягчить правило офсайда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ФИФА рассматривают возможность возвращения к старому формату определения положения "вне игры". Сейчас изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет – об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сейчас для попадания в офсайд достаточно, чтобы в момент начала паса от партнера по команде любая часть тела атакующего футболиста, кроме рук, находилась ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая голкипера.

Федерация футбола Италии предложила протестировать "новшество" со следующего сезона в юношеском первенстве U-18 с привлечением судей из Серии С. Напомним, ранее именно на Апеннинах впервые была внедрена технология ВАР.

Читайте такжеИсточник: АПЛ не будет проводить матчи за рубежом и добавлять 39 тур

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Федерация футбола Италии
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Daddygo (Харьков)
06.10.2021 в 12:59
Прикольно было бы убрать очки за победы и ничьи, а начислять 1 гол - 1 очко. Тогда команды будут бегать все 90 минут матча и даже когда разница становится 3 и больше мяча и победитель не вызывает сомнений команды всеравно будут бежать ради дополнительных очков.
Ответить
+1
-4
Болельщик39 (Харьков)
06.10.2021 в 13:22
А потом один клуб проиграет другому 0:25, и пойди докажи, что это не из ненависти к третьему клубу, а в честной борьбе.
Ответить
+2
0
Daddygo (Харьков)
06.10.2021 в 13:25
А за это карать АНАЛогично договорнякам
0
-3
Dimoncho (Kharkiv)
06.10.2021 в 13:55
в таком случае защита вообще не нужна становится. Выгоднее проиграть 7:25, чем выиграть 2:0 )
Ответить
0
0
Daddygo (Харьков)
06.10.2021 в 14:01
разница будет в минус 18, это хуже чем -2
0
0
Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 12:25
"Видимый просвет" размером в 1 мм через ВАР. Кретины. Помню, когда вне игры считалось, если нападающий на одной линии с защитником.
Ответить
+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.10.2021 в 13:29
... и это есть правильно ..., голы трудом, а не миллиметрами комп. графики ...
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.10.2021 в 12:24
А еще в каждой команде должно быть хотя бы по одному чёрному и гею, можно совмещать... это отвлечет внимание от спорных решений арбитров.
Ответить
+4
0
avatar
Мангол (Sumy)
06.10.2021 в 15:13
и на колено перед ними становиться перед каждым матчем
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
06.10.2021 в 12:18
Деньги требуют зрелища, зрелище требует голов, и побольше. Все логично. Поэтому немного размер ворот еще можно увеличить. А лучше ввести правило, как в гандболе, за пассивную атаку, когда делают одну видимость, мяч отдают сопернику. В футболе можно сразу пенальти назначать. Тогда даже Марлон пешком ходить не будет, вперед только вперед. А за счет 0:0, который тут многие осуждают и правильно делают, можно ввести правило, что обоим командам засчитывается поражения по 0:3, ну чтоб никто не играл на удержание, тогда б никто не боялся рисковать и с автобусов бы слазили. Та можно оживить игру)
Ответить
+2
-1
Alex.696 (Немирів)
06.10.2021 в 12:08
А ще, давайте, хай на полі буде 2 м'ячі: кожній команді по одному, щоб не було образливо. Ото буде весело. А ще - дозволити грати руками, але лише у чужому штрафному майданчику. А що? Голів же стане набагато більше і футбол перетвориться на гандбол з рахунками 28-35, чи 44-33.
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
06.10.2021 в 12:08
А лучше принять правило двух линий. Для нападающего и защитника. Если линии не пересекаются, то вне игры нет!
Ответить
0
-3
avatar
genpet (Николаев)
06.10.2021 в 11:54
Давно пора, а то куча незащитанных голов и эти пресловутые 0-0. Чего ходили на стадион? Я бы сделал ещё одну линию, ближе к штрафной, от нее считать вне игры, на первых порах .А то бывает фиксируют в центре поля
Ответить
0
-3
football_soccer (Украина)
06.10.2021 в 11:47
Учитывая , что фифа с УЕФА насквозь прогнившие конторы , будет интересно увидеть , что они подразумевают под "видимым просветом" при офсайде.
Ответить
+4
0
Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 12:25
1 мм при фиксации ВАР. А без ВАР не считается.
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.10.2021 в 11:46
тогда на ВАРе будут мерять "просвет" между игроками. все равно итог тот же: кто на ВАРе - тот в наваре.
Ответить
+4
0
avatar
vismut (Запорожье)
06.10.2021 в 11:29
Давно пора что то делать с выступающими частями тела и т.д. Куча отличных комбинаций пропадает, как и голов. Можно и ещё одну линию на поле провести между штрафной и центральной. Вон в волейболе отменили потерю подач, и сразу стала игра веселей. Так и тут! Зрителям интересней 4:3, чем 1:0.))
Ответить
+2
-2
янковский ян (Запорожье)
06.10.2021 в 11:42
Согласен но есть много вещей из за которых игра станет хуже. Тут нужно не переборщить. А то будет так что условно два игрока будут постоянно стоять и ждать парашют от защитников
Ответить
+4
0
avatar
Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 11:49
Так и будет...
+3
0
avatar
genpet (Николаев)
06.10.2021 в 11:58
Пусть ждут, на всё есть противоядие, зато голов побольше. Посмотрите результативность в нашем чемпионате, меньше двух голов за игру. Кому то интересно смотреть блеклую игру, да ещё и унылые 0-0
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...