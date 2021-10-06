ФИФА может смягчить правило офсайда
Италия предлагает провести эксперимент в юношеском первенстве
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В ФИФА рассматривают возможность возвращения к старому формату определения положения "вне игры". Сейчас изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет – об этом сообщает Sky Sport Italia.
Сейчас для попадания в офсайд достаточно, чтобы в момент начала паса от партнера по команде любая часть тела атакующего футболиста, кроме рук, находилась ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая голкипера.
Федерация футбола Италии предложила протестировать "новшество" со следующего сезона в юношеском первенстве U-18 с привлечением судей из Серии С. Напомним, ранее именно на Апеннинах впервые была внедрена технология ВАР.
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