ФИФА может смягчить правило офсайда

В ФИФА рассматривают возможность возвращения к старому формату определения положения "вне игры". Сейчас изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет – об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сейчас для попадания в офсайд достаточно, чтобы в момент начала паса от партнера по команде любая часть тела атакующего футболиста, кроме рук, находилась ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая голкипера.

Федерация футбола Италии предложила протестировать "новшество" со следующего сезона в юношеском первенстве U-18 с привлечением судей из Серии С. Напомним, ранее именно на Апеннинах впервые была внедрена технология ВАР.