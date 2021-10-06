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В рамках отбора к ЕВРО-2023. Украинские арбитры поработают на матче молодежек

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Ярослав Козык рассудит матч между Хорватией и Норвегией (U-21)

В рамках отбора к ЕВРО-2023. Украинские арбитры поработают на матче молодежек

ФК Дніпро-1

Новина українською

На поединке группы А отборочного турнира Евро-2023 (U-21) Хорватия - Норвегия будет работать украинская судейская бригада во главе с Ярославом Козыком.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.

Напомним, матч Хорватия - Норвегия состоится 8 октября в Вараждине. Начало - в 19:00.

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В статье: Норвегия Хорватия U-21
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Источник:
УАФ

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