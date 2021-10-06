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"Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации

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(4 голосов)

Точка зрения

"Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Вест Бромвича" и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему не хочет вакцинироваться от COVID-19. 26-летний форвард дважды переболел коронавирусом. Цитирует игрока Sky Sports.

"Я не вакцинировался. Сейчас это мой выбор. Безусловно, неприятно дважды переболеть, но прививку я не делал. В дальнейшем я могу поменять свое решение, но на данный момент я не вакцинирован, нет. Почему? Просто не привился и все".

"Думаю, это личный выбор каждого, и на данный момент это мой выбор. Знаю, что есть тренеры, другие люди, которые хотят, чтобы ты привился, и это, по их мнению, правильный подход, но у каждого свой выбор. Я никого принуждать не буду, это ваш выбор, ваш организм".

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В статье: Ирландия Вест Бромвич Альбион коронавирус Каллум Робинсон
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Вежливые люди) (Буда)
06.10.2021 в 15:20
пояснив, чому відмовляється від вакцинації )) ну и чому? где пояснив?) это мой выбор? так это детский лепет тупоголового а не объяснение
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