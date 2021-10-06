"Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации

Нападающий "Вест Бромвича" и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему не хочет вакцинироваться от COVID-19. 26-летний форвард дважды переболел коронавирусом. Цитирует игрока Sky Sports.

"Я не вакцинировался. Сейчас это мой выбор. Безусловно, неприятно дважды переболеть, но прививку я не делал. В дальнейшем я могу поменять свое решение, но на данный момент я не вакцинирован, нет. Почему? Просто не привился и все".