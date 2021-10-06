"Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации
Точка зрения
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Вест Бромвича" и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему не хочет вакцинироваться от COVID-19. 26-летний форвард дважды переболел коронавирусом. Цитирует игрока Sky Sports.
"Я не вакцинировался. Сейчас это мой выбор. Безусловно, неприятно дважды переболеть, но прививку я не делал. В дальнейшем я могу поменять свое решение, но на данный момент я не вакцинирован, нет. Почему? Просто не привился и все".
"Думаю, это личный выбор каждого, и на данный момент это мой выбор. Знаю, что есть тренеры, другие люди, которые хотят, чтобы ты привился, и это, по их мнению, правильный подход, но у каждого свой выбор. Я никого принуждать не буду, это ваш выбор, ваш организм".
Популярное сейчас
- Госдума назвала изображение украинского Крыма от УЕФА русофобией
- 33-летний экс-игрок Реала и Боруссии Д – новый главный тренер Антальяспора
- Кривбасс объявил о подписании хорватского защитника
- Мбаппе: Если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти. Не желаю создавать проблемы
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца