Фигу: Проведение чемпионата мира каждые два года — это безумие

Обладатель "Золотого мяча", бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

"Мне кажется, что это безумие. Идею продвигают люди, которые не думают о хорошем футболе. В проведении чемпионата мира каждые два года нет никакого смысла. Представьте, в календаре будет чемпионат мира каждые два года, чемпионат Европы каждые два года, а ещё отборочные турниры… Эта идея смешна", — приводит слова Фигу EFE.

В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года.