Фигу: Проведение чемпионата мира каждые два года — это безумие
Бразилец считает эту идею глупой
Figo
Обладатель "Золотого мяча", бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.
"Мне кажется, что это безумие. Идею продвигают люди, которые не думают о хорошем футболе. В проведении чемпионата мира каждые два года нет никакого смысла. Представьте, в календаре будет чемпионат мира каждые два года, чемпионат Европы каждые два года, а ещё отборочные турниры… Эта идея смешна", — приводит слова Фигу EFE.
В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года.
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Комментарии (4)
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Gerd Muller (Житомир)
06.10.2021 в 18:26
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ukatan (Харьковская обл.)
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wit666 (Одесса)
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