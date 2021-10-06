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Фигу: Проведение чемпионата мира каждые два года — это безумие

Общие новости
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(1 голосов)

Бразилец считает эту идею глупой

Фигу: Проведение чемпионата мира каждые два года — это безумие

Figo

Новина українською

Обладатель "Золотого мяча", бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

"Мне кажется, что это безумие. Идею продвигают люди, которые не думают о хорошем футболе. В проведении чемпионата мира каждые два года нет никакого смысла. Представьте, в календаре будет чемпионат мира каждые два года, чемпионат Европы каждые два года, а ещё отборочные турниры… Эта идея смешна", — приводит слова Фигу EFE.

В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года.

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В статье: Луиш Фигу Барселона
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Комментарии (4)
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Gerd Muller (Житомир)
06.10.2021 в 18:26
Краще щороку. А ще краще два рази на рік.Навесні та восени.
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ukatan (Харьковская обл.)
06.10.2021 в 18:09
Ркбята, что вы курите? Если Фигу бразилец, то я японец!
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ukatan (Харьковская обл.)
06.10.2021 в 18:10
Пардон. Ребята - так правильно.
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wit666 (Одесса)
06.10.2021 в 16:00
А разве он не португалец(вопрос риторический)?
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