Испания победила Италию, Жилстрой-1 не сдержал Реал, ФИФА хочет реформ. Главные новости за 6 октября

Невероятно! Испания, несмотря на десяток травмированных, обыграла чемпиона Европы Италию на ее же поле - 2:1! Героями встречи у "Красной Фурии" стали Микель Оярсабаль и Ферран Торрес - у первого два ассиста, второй же оформил дубль. Италию подвел Лео Бонуччи, схлопотавший удаление. Таким образом, Испания взяла реванш за обидное поражение на Евро-2020 и сыграет в финале Лиги Наций, где ее соперником будет победитель пары Франция - Бельгия.

"Жилстрой-1" стартовал в женской Лиге чемпионов с поражения не от кого-нибудь, а от мадридского "Реала" - 0:1. Испанки забили гол в результате суматохи в штрафной украинок в середине первого тайма и могли удваивать счет в концовке, когда наши пошли ва-банк. Увы, следует признать - поражение по делу. В следующем туре "Жилстрой-1" сыграет против еще более звездного "ПСЖ".

Жуниор Мораес вернется на поле не ранее, чем через 2 месяца. То есть, бразилец рискует больше не сыграть за "Горняков", ведь в декабре его контракт с ними истекает. По остальным травмированным бразильцам у "Шахтера" больше оптимизма: Витао вернется через неделю; Исмаили и Фернандо - уже на днях. Также клуб подтвердил сроки реабилитации Лассины Траоре - от 9 до 12 месяцев.

Команда Владимира Езерского уверенно разобралась со скромной Мальтой - 4:2. Насторожили только два пропущенных гола от аутсайдера, а вот атака была на высоте. Дубль в этом матче оформил хавбек "Шахтера" Денис Шостак, проводящий этот сезон сами знаете где. Дальше по календарю у наших матч с финнами (9 октября).

"Кривбасс" в первом матче с Александром Бабичем у руля не показал яркой игры, но все же одолел крепкую "Волынь" - 2:1. Победный мяч на счету бразильца Вагнера. Также выиграла в среду и "Оболонь - пенальти Олега Слободяна нокаутировал "Ниву". Благодаря успехам "Кривбасс" вернулся на 2-е место, "Оболонь" поднялась на 4-е.

Sky Sports сообщает, что в ФИФА думают над тем, чтобы отказаться от подсчитывания миллиметров при определении офсайда и свистеть лишь в тех случаях, если между форвардом и предпоследним защитником есть просвет. Идею планируется опробовать в юношеском первенстве Италии. Странно это, если честно. Сперва ввели ВАР, чтобы исключить минимальную погрешность, а теперь готовы на нее наплевать и судить "на глаз", так получается?