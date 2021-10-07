УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного этапа Евро-2024

Жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 пройдет в субботу, 9 октября 2022 года в выставочном центре во Франкфурте, сообщает официальный сайт УЕФА.

В ходе жеребьевки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире. В 2003 году Франкфурт принимал жеребьевку квалификации чемпионата мира-2006, который также прошел в Германии.

"Жеребьевка является первым шагом для многих команд, стремящихся сыграть в финальной стадии ЕВРО-2024 в Германии. Мы с нетерпением ждем жеребьевки и желаем всем сборным честной и увлекательной борьбы, чтобы определить кто в Европе лучший из лучших", - заявил директор Евро-2024 Филипп Лам.

Напомним, что Евро-2024 состоится в июне-июле 2024 года. Матчи финальной стадии будут принимать Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Германия как страна-хозяин будет иметь лицензию участника автоматически. Еще 23 путевки 54 сборные разыграют в отборочном групповом турнире в период с марта по ноябрь 2023 и в матчах плей-офф в марте 2024 года.