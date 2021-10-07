Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом
Хамес рад такой встрече
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник Хамес Родригес выложил совместное фото с Дэвидом Бекхэмом.
"Приятно было увидеться, легенда", — написал Хамес в Instagram.
В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.10.2021 в 18:48
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Dabo93
07.10.2021 в 18:07
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