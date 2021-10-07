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Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом

Общие новости
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(1 голосов)

Хамес рад такой встрече

Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник Хамес Родригес выложил совместное фото с Дэвидом Бекхэмом.

"Приятно было увидеться, легенда", — написал Хамес в Instagram.

В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.

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В статье: Дэвид Бекхэм Хамес Родригес
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.10.2021 в 18:48
Щось Бекхем на себе не схожий)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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