У ПСЖ 2 из 10 лучших вратарей в мире – France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина
Есть Эмилиано Мартинес, но нет Аллисона Беккера
Фото: twitter.com/francefootball
Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. 2 из 10 претендентов – голкиперы "ПСЖ".
В список вошли Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас("ПСЖ").
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Первую награду имени Льва Яшина выиграл Аллисон Беккер в 2019 году. В 2020 награда не вручалась из-за пандемии.
Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим Золотой мяч. Это произошло в 1963 году.
Here is the first part of the nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021
???????? Gianluigi Donnarumma
???????? Ederson
???????? Kasper Schmeichel
???????? Edouard Mendy
???????? Thibaut Courtois#ballondor pic.twitter.com/uqnWmZPiwr
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