  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

У ПСЖ 2 из 10 лучших вратарей в мире – France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина

Общие новости
(1 голосов)

Есть Эмилиано Мартинес, но нет Аллисона Беккера

У ПСЖ 2 из 10 лучших вратарей в мире – France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина

Фото: twitter.com/francefootball

Новина українською

Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. 2 из 10 претендентов – голкиперы "ПСЖ".

В список вошли Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас("ПСЖ").

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Первую награду имени Льва Яшина выиграл Аллисон Беккер в 2019 году. В 2020 награда не вручалась из-за пандемии.

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим Золотой мяч. Это произошло в 1963 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ france football лучший вратарь мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...