У ПСЖ 2 из 10 лучших вратарей в мире – France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина

Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. 2 из 10 претендентов – голкиперы "ПСЖ".

В список вошли Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас("ПСЖ").

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Первую награду имени Льва Яшина выиграл Аллисон Беккер в 2019 году. В 2020 награда не вручалась из-за пандемии.

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим Золотой мяч. Это произошло в 1963 году.

